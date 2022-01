Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo temporali per il Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalla prossima mezzanotte per 12 ore da riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore fa riferimento a. Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo temporali per il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalla prossima mezzanotte per 12 ore da riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore fa riferimento a. Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. L'articoloper il ...

