Psg | Sergio Ramos si ferma ancora | salta il Real Madrid?

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un’assenza pesante per il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino in vista dei prossimi impegni.è uno degli indisponibili, come emerge dall’elenco dei convocati diramato dal tecnico Mauricio Pochettino, per l’ottavo di finale di Coup de France contro il Nizza. Assenti anche gli internazionali Marquinhos, Keylor Navas e Di Maria, così come i lungodegenti Neymar e Wijnaldum.si è fatto male al polpaccio nel corso dell’allenamento di giovedì e salterà con ogni probabilità anche la sfida contro il, in programma il 15 febbraio SportFace.