Psg, clamorosa eliminazione in Coppa contro il Nizza (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Psg esce sconfitto dalla Coppa di Francia ai calci rigore contro il Nizza dopo lo 0-0 dei 120? Il Psg esce clamorosamente dalla Coppa di Francia contro il Nizza. La partita giocata alle ore 21 è terminata ai calci di rigore dopo 120?. Ha resistito lo 0-0 iniziale, ma poi è il Nizza ad avere la meglio ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Paredes e Simmons per i parigini. Squadra di Pochettino che in campo poteva contare anche su Mbappè, Messi e l’artiglieria pesante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Psg esce sconfitto dalladi Francia ai calci rigoreildopo lo 0-0 dei 120? Il Psg escemente dalladi Franciail. La partita giocata alle ore 21 è terminata ai calci di rigore dopo 120?. Ha resistito lo 0-0 iniziale, ma poi è ilad avere la meglio ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Paredes e Simmons per i parigini. Squadra di Pochettino che in campo poteva contare anche su Mbappè, Messi e l’artiglieria pesante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ervate2 : Molto molto contento per l'uscita del PSG dalla coppa con papera di Paperumma clamorosa ai rigori e Dante che segna… - aurelianotre : @pepsium7 questa per me è una troiata clamorosa, la remuntada contro il psg l'ha fatta letteralmente da solo e in q… - PinoVaccaro77 : @Robert_Zef @EmanueleMoret17 Una sessantina di presenze in nazionale con cui ha vinto tutto da protagonista. Oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg clamorosa Rafa Nadal, rimonta da leggenda: vince gli Australian Open, ora ha 21 Slam Rafael Nadal si prende l'Australian Open 2022 con una clamorosa rimonta su Daniil Medvedev , dopo ...00 Clermont - Rennes 2 - 1 15:00 Nantes - Lorient 4 - 2 17:05 Montpellier - Monaco 3 - 2 20:45 PSG - ...

Calciomercato Juventus, Mbappe fa saltare il colpaccio bianconero ... si è parlato tanto negli ultimi mesi di un ritorno a costo zero che darebbe una spinta clamorosa ... qualora Mbappé dovesse realmente salutare, a giugno il Psg andrebbe all'assalto di Paul Pogba e ...

Coppa di Francia, clamoroso Psg: eliminato ai rigori dal Nizza! Corriere dello Sport Coppa di Francia, Psg eliminato ai rigori Donnarumma non basta, il Nizza vince a Parigi dal dischetto dopo lo 0-0 dei 90' regolamentari e vola ai quarti di finale ...

Clamoroso in Coppa di Francia, PSG già fuori Capace a reggere lo 0-0 fino al 90' contro il PSG al Parco dei Principi, il Nizza ha poi piazzato l'impresa ai rigori, eliminando Messi e compagni allo stadio degli ottavi di finale. La squadra di ...

Rafael Nadal si prende l'Australian Open 2022 con unarimonta su Daniil Medvedev , dopo ...00 Clermont - Rennes 2 - 1 15:00 Nantes - Lorient 4 - 2 17:05 Montpellier - Monaco 3 - 2 20:45- ...... si è parlato tanto negli ultimi mesi di un ritorno a costo zero che darebbe una spinta... qualora Mbappé dovesse realmente salutare, a giugno ilandrebbe all'assalto di Paul Pogba e ...Donnarumma non basta, il Nizza vince a Parigi dal dischetto dopo lo 0-0 dei 90' regolamentari e vola ai quarti di finale ...Capace a reggere lo 0-0 fino al 90' contro il PSG al Parco dei Principi, il Nizza ha poi piazzato l'impresa ai rigori, eliminando Messi e compagni allo stadio degli ottavi di finale. La squadra di ...