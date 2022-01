Prorogato obbligo di Mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. Da domani nuove regole (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di Mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. È l’intesa raggiunta in Consiglio dei ministri. Le misure dovevano terminare oggi e, quindi, resteranno in vigore fino al 10 febbraio. Dal 1 febbraio cambieranno le regole per il Green pass e per i non vaccinati Leggi su udine20 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati per altri dieci giorni l’die la chiusura delle discoteche. È l’intesa raggiunta in Consiglio dei ministri. Le misure dovevano terminare oggi e, quindi, resteranno in vigoreal 10. Dal 1cambieranno leper il Green pass e per i non vaccinati

