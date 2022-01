Prorogato l'obbligo delle mascherine all'aperto fino al 10 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha deciso la proroga dell'obbligo di usare le mascherine all'aperto fino al 10 febbraio. Resta anche la chiusura delle discoteche. Lo si apprende da alcuni ministri, al termine del Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga dell'obbligatorietà per le mascherine all'aperto fino al 10 febbraio. Anche le discoteche rimarranno chiuse per altri dieci giorni. In un primo momento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, è intervenuto - riferiscono fonti presenti all'incontro in Consiglio dei ministri - il ministro della Lega Garavaglia facendo notare che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarebbe ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha deciso la proroga dell'di usare leall'al 10. Resta anche la chiusuradiscoteche. Lo si apprende da alcuni ministri, al termine del Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga dell'obbligatorietà per leall'al 10. Anche le discoteche rimarranno chiuse per altri dieci giorni. In un primo momento si era deciso di prolungare lo stopa metà, è intervenuto - riferiscono fonti presenti all'incontro in Consiglio dei ministri - il ministro della Lega Garavaglia facendo notare che il 14, giorno di San Valentino, sarebbe ...

