Problemi a Scuola, gli Studenti Protestano: Ridotta a un Compitificio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luca Iannello della Rete degli Studenti Medi mette in evidenza i Problemi della Scuola ed esprime l’insoddisfazione generale degli Studenti. “Compiti in classe, voti, interrogazioni. Il sistema scolastico non ha ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luca Iannello della Rete degliMedi mette in evidenza idellaed esprime l’insoddisfazione generale degli. “Compiti in classe, voti, interrogazioni. Il sistema scolastico non ha ...

Advertising

thatsaraas : RT @BufFrancesco: Io che vivo scuola, ansie, la mia vita problemi, tranquillamente… - 2ntmglm : RT @BufFrancesco: Io che vivo scuola, ansie, la mia vita problemi, tranquillamente… - gillzxskin : comunque sono ancora sveglia quando domani devo alzarmi presto e andare a scuola per essere interrogata in fisica… - BufFrancesco : Io che vivo scuola, ansie, la mia vita problemi, tranquillamente… - mattinodipadova : SCUOLA / Dopo il Tito Livio e il Duca d’Aosta, problemi in via Belzoni. La Provincia minimizza: «Situazioni normali… -