Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Atalanta- Molti indisponibili per Gasperini, che dovrebbe ritrovare Zapata dal 1?. Subito in campo il nuovo acquisto Jeremie Boga. Cagliari – Squalificato Joao Pedro, ad affiancare Pavoletti dovrebbe essere Gaston Pereiro; emergenza in difesa. Le Probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.- Molti indisponibili per Gasperini, che dovrebbe ritrovare Zapata dal 1?. Subito in campo il nuovo acquisto Jeremie Boga.– Squalificato Joao Pedro, ad affiancare Pavoletti dovrebbe essere Gaston Pereiro; emergenza in difesa. Le(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni PSG - Nizza, Coupe de France: pronostici e probabili formazioni PSG - Nizza è una partita valida per gli ottavi di finale della Coupe de France e si gioca lunedì alle 21.15: pronostici e formazioni. PSG - NIZZA - lunedì ore 21:15 Visti gli impegni delle nazionali, i principali campionati calcistici europei sono stati fermati. L'interruzione, però, non riguarda tutte le attività dei ...

Giovanili Provinciali: verso la ripartenza, i big match che ci aspettano la prossima settimana ... che troverai in edicola in formato cartaceo oppure nella VERSIONE DIGITALE quattro pagine di anticipazione sulle gare del prossimo fine settimana, con le probabili formazioni dei big match: UNDER 19 ...

Calciomercato invernale, come cambia la Serie A: le probabili formazioni Fantacalcio ® Brasile – Paraguay: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV Brasile e Paraguay si affronteranno nella notte di Mercoledí 2 Febbraio alle 01:30 in un match valido per la 16a giornata della Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Qui abbiamo descritto alcu ...

Argentina – Colombia: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV Argentina e Colombia si affronteranno nella notte di Mercoledí 2 Febbraio alle 00:30 in un match valido per la 16a giornata della Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Qui abbiamo descritto al ...

