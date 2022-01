Primo tagliando per il Pnrr. Entro giugno l’Italia deve raggiungere 45 traguardi. In ballo c’è la seconda rata da 24,1 miliardi. Mercoledì Draghi farà il punto con i ministri (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’erogazione della seconda rata del Pnrr (qui la sintesi del Piano), in scadenza al 30 giugno 2022, “presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro”. “In vista della realizzazione dei suddetti traguardi e obiettivi – ha detto oggi il premier Mario Draghi nel corso del Consiglio dei ministri – chiederei, nei prossimi giorni, a tutti i ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l’eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi”. “Il prossimo Consiglio dei ministri di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’erogazione delladel(qui la sintesi del Piano), in scadenza al 302022, “presuppone il conseguimento di 45e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1di euro”. “In vista della realizzazione dei suddettie obiettivi – ha detto oggi il premier Marionel corso del Consiglio dei– chiederei, nei prossimi giorni, a tutti idi indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l’eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e”. “Il prossimo Consiglio deidi ...

