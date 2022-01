Primo finalista Grande Fratello Vip: Soleil, Giucas e Delia Duran, ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stasera, lunedì 31 gennaio, scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, quale sarà il Primo candidato finalista di questa edizione tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella: ecco cosa dicono i sondaggi della rete. Primo candidato finalista del Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi Non ci resta che dare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stasera, lunedì 31 gennaio, scopriremo nel corso della nuova puntata delVip 6, quale sarà ilcandidatodi questa edizione traSorge,Casella:della rete.candidatodelVip:Non ci resta che dare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

