Presidenza del Consiglio dei Ministri | 2 293 posti per Diplomati

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 2.293 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nei profili di seguito indicati: 1.250 per il profilo di Operatore Amministrativo, Assistente Amministrativo, Assistente Amministrativo Gestionale; 464 per il profilo di Assistente di settore Scientifico Tecnologico, Operatore Amministrativo Informatico, Assistente Informatico; 579 per il profilo di Assistente Amministrativo Contabile, Operatore Amministrativo Contabile, Assistente Economico-Finanziario. I requisiti da possedere per poter partecipare al concorso sono: diploma di istruzione secondaria di II grado; cittadinanza italiana; idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi ...

