Precari 118 Emilia-Romagna rischiano la beffa e scatta agitazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si inceppa al fotofinish la stabilizzazione, Snami: inaccettabile Bologna – Quando sembrava fatta e il traguardo della stabilizzazione pareva raggiunto, la sorte dei medici Precari del 118 in Emilia-Romagna è tornata in alto mare. E ora si rischia che possa sfumare la prospettiva dell’incarico a tempo indeterminato, tanto che lo Snami, sindacato dei medici, ha indetto lo stato di agitazione. “E’ una questione che va sistemata, non sarebbe accettabile” veder saltare la conquista del tempo indeterminato per chi ha anni di esperienza e attività nel 118, spiega alla ‘Dire’ il presidente regionale dello Snami, Roberto Pieralli. Con una lettera inviata al prefetto di Bologna, Attilio Visconti, al presidente dell’Emilia-Romagna e all’assessore regionale alla Sanità, Stefano Bonaccini e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si inceppa al fotofinish la stabilizzazione, Snami: inaccettabile Bologna – Quando sembrava fatta e il traguardo della stabilizzazione pareva raggiunto, la sorte dei medicidel 118 inè tornata in alto mare. E ora si rischia che possa sfumare la prospettiva dell’incarico a tempo indeterminato, tanto che lo Snami, sindacato dei medici, ha indetto lo stato di. “E’ una questione che va sistemata, non sarebbe accettabile” veder saltare la conquista del tempo indeterminato per chi ha anni di esperienza e attività nel 118, spiega alla ‘Dire’ il presidente regionale dello Snami, Roberto Pieralli. Con una lettera inviata al prefetto di Bologna, Attilio Visconti, al presidente dell’e all’assessore regionale alla Sanità, Stefano Bonaccini e ...

Il nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti, in visita a Imola e Castel San Pietro Il nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti, questa mattina ha fatto tappa a Imola e Castel san Pietro per incontrare i sindaci e prendere conoscenza del territorio. 'Si è trattato di un ...

Il nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti, questa mattina ha fatto tappa a Imola e Castel san Pietro per incontrare i sindaci e prendere conoscenza del territorio. 'Si è trattato di un ...