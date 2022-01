Porzio vs Cracco | il pizzaiolo napoletano prova la “famigerata” margherita dello chef | “Conto da 51 euro” Ecco la sua recensione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Croccante, ingredienti di grande qualità, la base è precotta. È una cosa molto comune, non è necessariamente un male. Ora vi mostro quanto ho speso”. Ile imprenditoreErrico, come promesso ai clienti, hato ladi Carlo, in Duomo a Milano, e ha fatto una. “Due margherite e una bottiglia d’acqua sono costate 51– dice nel video – beh, siamo a Milano, da, ci può stare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.