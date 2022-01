Portogallo: Renzi, 'bravo Costa, leader servono eccome' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "bravo al mio amico ed ex collega Antonio Costa, in Portogallo. Proprio una vittoria coi fiocchi per questo bravo uomo delle istituzioni con il quale ho lavorato da premier ma che incontrai anche da sindaco. Hanno vinto i socialisti portoghesi, certo. Ma soprattutto ha vinto Costa, che è uno bravo, bravo, bravo. I leader servono, eccome se servono". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "al mio amico ed ex collega Antonio, in. Proprio una vittoria coi fiocchi per questouomo delle istituzioni con il quale ho lavorato da premier ma che incontrai anche da sindaco. Hanno vinto i socialisti portoghesi, certo. Ma soprattutto ha vinto, che è uno. Ise". Così Matteonella enews.

Advertising

TV7Benevento : Portogallo: Renzi, 'bravo Costa, leader servono eccome'... - RexInterPares : @GP_ArieteRosso Sono fortunati in Portogallo. Lì persino i loro Renzi sono meglio: son di sinistra (comunisti e isq… - gigitudine : Mi spiego questa uscita solo per via del carnevale. p.s.: intanto in Portogallo rivince (con maggioranza assoluta)… - amaryllide1 : RT @faberpiredda: @mariolavia Meloni 'che conta poco' devi avere il coraggio di dirlo all'indomani delle prossime elezioni, quando Renzi an… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Renzi Tasso di mortalità per Covid, i numeri italiani sono 'gonfiati'? Dati, confronti e mancate risposte Ad esempio, il Portogallo ha una popolazione over 65 di poco inferiore a quella italiana (22,10 per ... fatti dai governi Monti , Letta , Renzi , Gentiloni e Conte negli ultimi dieci anni. Quei 37 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Gennaio: Ue: smart working. Italia: tutti in ufficio Obbligatorio in Francia, Portogallo e Belgio Di Patrizia De Rubertis Fallimento totale Di Marco ...l'obbligo vaccinale" Pierpaolo Bombardieri (Uil) Di Salvatore Cannavò L'agenda giudiziaria Renzi, B. e ...

Portogallo: Renzi, 'bravo Costa, leader servono eccome' La Sicilia Portogallo: Renzi, 'bravo Costa, leader servono eccome' Roma, 31 gen. "Bravo al mio amico ed ex collega Antonio Costa, in Portogallo. Proprio una vittoria coi fiocchi per questo bravo uomo delle istituzioni con il qu ...

Ad esempio, ilha una popolazione over 65 di poco inferiore a quella italiana (22,10 per ... fatti dai governi Monti , Letta ,, Gentiloni e Conte negli ultimi dieci anni. Quei 37 ...Obbligatorio in Francia,e Belgio Di Patrizia De Rubertis Fallimento totale Di Marco ...l'obbligo vaccinale" Pierpaolo Bombardieri (Uil) Di Salvatore Cannavò L'agenda giudiziaria, B. e ...Roma, 31 gen. "Bravo al mio amico ed ex collega Antonio Costa, in Portogallo. Proprio una vittoria coi fiocchi per questo bravo uomo delle istituzioni con il qu ...