(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Cheper l'e l'e per i socialisti ladi Antonio. Si può governare bene, si possono migliorare le cose e si può aumentare la fiducia dei cittadini. Juntos conseguimos e seguimos". Così su Twitter Lia, responsabile Affari internazionali enella segreteria del Pd.

Advertising

TV7Benevento : Portogallo: Quartapelle, 'vittoria Costa bella notizia per Italia ed Europa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Quartapelle

Il Dubbio

Roma, 31 gen 09:39 - La responsabile Affari internazionali e Europa nella Segreteria del Pd, Lia, su Twitter scrive: "Che bella notizia per l'Italia...Roma, 31 gen. "Che bella notizia per l'Italia e l'Europa e per i socialisti la vittoria di Antonio Costa. Si può governare bene, si possono migliorare le cose e ...