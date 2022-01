Portogallo | il premier Costa ottiene la maggioranza assoluta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo ministro socialista Antonioha vinto le elezioni generali anticipate di domenica delcon un punteggio che gli permette di formare unamonopartitica in Parlamento, ...

Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate di domenica delcon un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento, secondo i risultati ufficiali semi definitivi. Al termine di uno scrutinio segnato dal forte ...LISBONA - Ilguarda ancora a sinistra e assegna al Partito socialista una vittoria mai così sentita e ... indicano che la formazione delAntónio Costa otterrebbe tra il 37 e il 42% ...Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate di domenica del Portogallo con un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento.Una maggioranza assoluta non rappresenta il potere assoluto ma una accresciuta', ha dichiarato Costa davanti ai suoi sostenitori. ' Costa adesso regala al Partito Socialista la seconda maggioranza ass ...