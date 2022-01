Portogallo, i socialisti del premier uscente vincono le elezioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il partito socialista del premier uscente Antonio Costa ha trionfato alle elezioni anticipate in Portogallo ottenendo il 41,68% dei voti e la maggioranza assoluta del parlamento (117 seggi). Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il partito socialista delAntonio Costa ha trionfato alleanticipate inottenendo il 41,68% dei voti e la maggioranza assoluta del parlamento (117 seggi). Il ...

brandobenifei : In #Portogallo vincono i socialisti di @antoniocostapm, una #sinistra di governo determinata negli obiettivi e fort… - you_trend : ???? In #Portogallo i socialisti del premier Costa ottengono la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Il 41,7… - eziomauro : Trionfano i socialisti, il Portogallo conferma il sì al “modello Costa” - carutig : Che bel vento dal voto in Portogallo! I socialisti di Costa vincono le elezioni. Un’ulteriore dimostrazione che da… - superpave : Mi piacerebbe pensare che in Portogallo i socialisti hanno vinto perché vera sinistra. Non come queL liberista d'ac… -