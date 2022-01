Portogallo: i socialisti del premier Costa vincono le elezioni, ma cresce l'estrema destra (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il p rimo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate di domenica del Portogallo con un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il p rimo ministro socialista Antonioha vinto legenerali anticipate di domenica delcon un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento ...

Advertising

brandobenifei : In #Portogallo vincono i socialisti di @antoniocostapm, una #sinistra di governo determinata negli obiettivi e fort… - eziomauro : Trionfano i socialisti, il Portogallo conferma il sì al “modello Costa” - fattoquotidiano : Elezioni Portogallo, si vota il nuovo Parlamento dopo la caduta del governo Costa: verso testa a testa Socialisti-S… - StellaSirio60 : RT @MonicaCirinna: Si profila una netta affermazione dei socialisti nelle elezioni in #Portogallo. La conferma di anni di buon governo, un… - globne : Elezioni in Portogallo, exit poll: i socialisti di Costa primo partito, vicini alla maggioranza assoluta. Cresce la… -