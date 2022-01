Pnrr, Draghi “Il 2 febbraio Cdm per la ricognizione sugli obiettivi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'erogazione della seconda rata del Pnrr, in scadenza al 30 giugno 2022, “presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro. In vista della realizzazione dei suddetti traguardi e obiettivi chiederei, nei prossimi giorni, a tutti i Ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi”. Così il premier Mario Draghi intervenendo in Consiglio dei Ministri.“Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì, quindi, sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'erogazione della seconda rata del, in scadenza al 30 giugno 2022, “presuppone il conseguimento di 45 traguardi eper un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro. In vista della realizzazione dei suddetti traguardi echiederei, nei prossimi giorni, a tutti i Ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddettie traguardi”. Così il premier Mariointervenendo in Consiglio dei Ministri.“Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì, quindi, sarà dedicato a una puntualedella situazione relativa ai principali...

