Plastic Busters | il progetto di ricerca internazionale per il Mediterraneo

(Di martedì 1 febbraio 2022) Quale punto migliore da cui partire per risolvere il gravoso problema dei rifiuti marini, se non il mare più inquinato del mondo, il Mar?Sulle sue acque si concentrerà l’azione diCAP, il nuovodiche mira a migliorare i servizi ecosistemici attraverso una riduzione dei rifiuti marini e dell’inquinamento daa nel Mare a limitare le emissioni di gas serra perfezionando le tecniche di smaltimento delle materiehe.Nato sotto l’egida dell’Unione per ilInitiative” e SDSN MED (Sustainable Development Solutions Network Mediterranean), ilha un ...

L'Europa Dall'Europa , intanto, arriva i l progetto '' per il monitoraggio dei rifiuti marini. Il Progetto dal valore di 1.109.976,27 milioni di euro tocca anche la valutazione dei ...Un approccio comune per gestire l'ecosistema del Mediterraneo e prevenire e mitigare la diffusione dei rifiuti marini che colpiscono l'area. Questo l'obiettivo diCap, progetto di ricerca internazionale che vede come capofila l'università di Siena. A questo lavoro partecipano, oltre al nostro ateneo, anche altri partner che provengono da Egitto, ...La lotta alla plastica riceve 5 milioni di euro dal governo per acquisto nei Comuni di nuovi eco compattatori.A caccia di rifiuti nel Mediterraneo: ecco Plastic Busters, progetto internazionale guidato dall'Università di Siena ...