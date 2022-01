Pisa, Corrado su Lucca: «Carnevali ha sempre la priorità per me» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le parole di Corrado del Pisa su Lucca e sull’affare saltato con il Sassuolo per l’attaccante classe 2000 Corrado del Pisa ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mancato accordo con il Sassuolo per l’attaccante Lucca. Le sue parole: Carnevali – «Lui ha sempre la priorità per me, perché c’è un rapporto speciale con Carnevali» Lucca – «La società ha fatto tanti sforzi per prenderlo e volevamo andare con lui. Ci ha fatto piacere l’interesse del Sassuolo, è una società modello e li ammiriamo. Sarà per una prossima volta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le parole didelsue sull’affare saltato con il Sassuolo per l’attaccante classe 2000delha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mancato accordo con il Sassuolo per l’attaccante. Le sue parole:– «Lui halaper me, perché c’è un rapporto speciale con– «La società ha fatto tanti sforzi per prenderlo e volevamo andare con lui. Ci ha fatto piacere l’interesse del Sassuolo, è una società modello e li ammiriamo. Sarà per una prossima volta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sassuolonews : Sassuolo Pisa, siparietto Carnevali-Corrado: 'Lucca? La verità sull'affare' #calciomercato - Mediagol : Calciomercato Pisa, Corrado: “Lucca? Felici di aver resistito a Lazio e Sassuolo” - ILOVEPACALCIO : Pisa, il dg Corrado: «Lucca? Ecco come è andata» - Ilovepalermocalcio - psb_original : Calciomercato Pisa - Corrado: 'Lucca-Sassuolo? Non si è trovato l'accordo in un clima sereno. Su Carnevali...'… - sassuolonews : Corrado, dg Pisa: 'Lucca? Chiesto tanto al Sassuolo, ho imparato da Carnevali' #calciomercato -