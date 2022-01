Pillole per una Nuova Storia Letteraria 048 di Federico Sanguineti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mito di Orfeo in Monteverdi e in Dante Di Federico Sanguineti Com’è noto, il libretto dell’Orfeo di Claudio Monteverdi, favola pastorale in musica eseguita a Mantova il 24 febbraio 1607, è opera di Alessandro o Sandrino Striggio (o Striggi che dir si voglia), deceduto in quarantena a Venezia nel 1630, quando nella città lagunare ? le epidemie sono ricorrenti ? morirono di peste all’incirca 150.000 persone, pari al 40% della popolazione. Cancelliere e poeta, nonché omonimo figlio di un compositore famoso per essere autore di cinque libri di madrigali (alcuni dei quali curati da Sandrino stesso), può essere considerato, grazie all’Orfeo, prima produzione musicale che anticipa il moderno melodramma, l’inventore di un genere cosiddetto minore (benché significativo nella cultura nazionale e non): il libretto d’opera. In esso introduce le più diverse ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mito di Orfeo in Monteverdi e in Dante DiCom’è noto, il libretto dell’Orfeo di Claudio Monteverdi, favola pastorale in musica eseguita a Mantova il 24 febbraio 1607, è opera di Alessandro o Sandrino Striggio (o Striggi che dir si voglia), deceduto in quarantena a Venezia nel 1630, quando nella città lagunare ? le epidemie sono ricorrenti ? morirono di peste all’incirca 150.000 persone, pari al 40% della popolazione. Cancelliere e poeta, nonché omonimo figlio di un compositore famoso per essere autore di cinque libri di madrigali (alcuni dei quali curati da Sandrino stesso), può essere considerato, grazie all’Orfeo, prima produzione musicale che anticipa il moderno melodramma, l’inventore di un genere cosiddetto minore (benché significativo nella cultura nazionale e non): il libretto d’opera. In esso introduce le più diverse ...

