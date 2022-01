Pietrangeli | «Le critiche a Berrettini? Non mi stupiscono | l’italiano non è uno sportivo | ma un tifoso»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Messaggero intervista l’ex campione di tennis Nicola. Il tema è, ovviamente, l’impresa di Nadal al Grande Slam, dopo 5 ore e 24 minuti di combattimento contro Medvedev. «Per la prima volta dopo tanti anni ho visto una partita dall’inizio alla fine. Uno spettacolo bellissimo. Medvedev è un giocatore fantastico, ma non un fuoriclasse. Mi è venuto in mente un paradosso: chi ha perso, non se lo meritava, ma chi ha vinto se l’è meritato». Non si aspettava la vittoria di Nadal. «Come può risalire così uno che negli ultimi sei mesi ha giocato solo un torneo? E di fronte non aveva uno qualsiasi. Medvedev è una macchina da guerra, non ha punti deboli. Forse solo qualche blackout a livello di testa». Alla fine sono sempre Federe, Nadal e Djokovic quelli da battere. «Non me ne voglia nessuno, ma, fino a qualche anno fa, quelli che vengono spacciati adesso per nuovi ...