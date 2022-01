Philips TV OLED807: tanti miglioramenti per rimanere al top (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il nuovo Philips TV OLED807 monta un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione garantisce una qualità d’immagine superiore che è in grado di valorizzare l’ottimo pannello OLED Philips TV introduce un’ampia serie di miglioramenti delle prestazioni per garantire che la nuova serie Philips OLED807 Ambilight mantenga le sue pluripremiate prestazioni. Oltre a un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione migliorata, l’OLED807 sarà dotato del più recente pannello OLED-EX. Il nuovo Philips OLED807 sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022. Philips TV OLED807: tutte le novità Il pannello OLED-EX del TV sostituisce i composti a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il nuovoTVmonta un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione garantisce una qualità d’immagine superiore che è in grado di valorizzare l’ottimo pannello OLEDTV introduce un’ampia serie didelle prestazioni per garantire che la nuova serieAmbilight mantenga le sue pluripremiate prestazioni. Oltre a un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione migliorata, l’sarà dotato del più recente pannello OLED-EX. Il nuovosarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022.TV: tutte le novità Il pannello OLED-EX del TV sostituisce i composti a ...

tuttoteKit : Philips TV OLED807: tanti miglioramenti per rimanere al top #PhilipsTV #PhilipsTVOLED807 #tuttotek - WorldPc_ : Philips OLED807: TV da 48' a 77' con tecnologia OLED.EX e nuova Ambilight: La nuova serie 2022 è composta da quattr… - infoitscienza : Philips, tutte le novità 2022, dal nuovo OLED807 al sistema Fidelio - webnewsit : Philips, tutte le novità 2022, dal nuovo OLED807 al sistema Fidelio - pixeltvitalia : (Philips OLED807 e OLED707: Il primo Oled EX del 2022 ?) La proposta Philips del 2022 vede Oled807, e Oled707, in p… -