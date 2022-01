Petrolio | il Wti chiude sui massimi dal 2014 | sopra gli 88 dollari al barile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti

Il petrolio Wti chiude a New York sopra 88 dollari al barile, il livello di chiusura più alto dal 2014. Le quotazioni hanno segnato un rialzo dell'1,5% a 88,15 dollari al barile.