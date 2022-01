Persone incontinenti e stomizzate, cure mancate per 1 su 4 causa Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia si stima che siano più di 70.000 le Persone con stomia, oltre 5 milioni quelle con problemi di incontinenza urinaria e quasi 2 milioni con incontinenza fecale. E nonostante alcuni aspetti dell’assistenza siano regolamentati in base ad un Accordo Stato-Regioni del 2018, questo risulta ancora inapplicato in quasi tutte le Regioni. Pur rappresentando circa il 12% della popolazione italiana, ancora non esistono specifici registri nazionali. La pandemia ha fortemente penalizzato la loro assistenza: hanno rinunciato ai controlli periodici 4 Persone su 10 al centro-sud (41,3%) e oltre una su quattro a nord (28%) a cui si aggiunge chi ha rinunciato solo qualche volta, con un valore uniforme sul territorio nazionale di circa una persona su 4. Al nord si registra la percentuale maggiore di chi non ha rinunciato ai controlli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia si stima che siano più di 70.000 lecon stomia, oltre 5 milioni quelle con problemi di incontinenza urinaria e quasi 2 milioni con incontinenza fecale. E nonostante alcuni aspetti dell’assistenza siano regolamentati in base ad un Accordo Stato-Regioni del 2018, questo risulta ancora inapplicato in quasi tutte le Regioni. Pur rappresentando circa il 12% della popolazione italiana, ancora non esistono specifici registri nazionali. La pandemia ha fortemente penalizzato la loro assistenza: hanno rinunciato ai controlli periodici 4su 10 al centro-sud (41,3%) e oltre una su quattro a nord (28%) a cui si aggiunge chi ha rinunciato solo qualche volta, con un valore uniforme sul territorio nazionale di circa una persona su 4. Al nord si registra la percentuale maggiore di chi non ha rinunciato ai controlli ...

