Personale Ata | novità in vista | con il nuovo contratto revisione dell’ordinamento professionale BOZZA Atto di indirizzo

Advertising

orizzontescuola : Personale Ata, novità in vista: con il nuovo contratto revisione dell’ordinamento professionale. BOZZA Atto di indi… - dgcoralloblu : @CristinaTaglini @orizzontescuola E pure il personale ATA, o loro sono immuni da ciò? - patriadignita : @giopge @VianelloGio @Comunardo @lucabattanta @BarillariDav @battleforeurope @AndreaZhok @giuseppe_masala… - ChiaraSperanza4 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi E magari anche l'obbligo vaccinale per docenti, personale Ata, psicologi, polizia etc… - sortbyme : Il personale della scuola denuncia una situazione contagi DISASTROSA. Alunni, insegnanti, personale ATA sono carne… -

Ultime Notizie dalla rete : Personale Ata

Orizzonte Scuola

Serve inoltre, aggiunge Pacifico, "rivedere i livelli stipendiali delche sono fermi da 50 anni, discutere del diritto alla disconnessione in un mondo che utilizza sempre di più il ...Infine, il contratto ' prevedrà che all'atto dell'entrata in funzione della scuola di Alta Formazione per dirigenti scolastici, docenti e, un'apposita sequenza contrattuale esamini le ...Anche la Dad sarà disciplinata all'interno del nuovo contratto collettivo nazionale su cui ci sarà la trattativa tra Governo e .... Spazio anche alla disciplina del lavoro agile per quanto riguarda il ...PALERMO (ITALPRESS) – “Il 2022 sarà un anno particolare perchè si rinnova un contratto che è scaduto per 1,3 milioni di insegnanti e personale educativo della scuola, e come Anief vogliamo portare div ...