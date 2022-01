angelomangiante : La foto più bella, da vedere 1000 volte, come un quadro. Grazie Rafa, per essere anche l'idolo di mio figlio Paol… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. Esempio: una persona tra i 60 e i 79 anni c… - IlContiAndrea : #OrnellaVanoni 'Mi interessa #Elisa. #AchilleLauro insieme a Loredana #Bertè potrebbero essere divertenti. Mi incur… - ilgogingia : RT @MinistroEconom1: Mattarella è persona coerente, aveva detto che non voleva essere Presidente della Repubblica Italiana e così sarà. - Luce_news : Persona o essere umano? In italiano si dice uomo. Donne comprese. “Le parole esistono, usiamole” -

Ultime Notizie dalla rete : Persona essere

Il Post

...sanitari Prodotti per animali I controlli Come si ottiene o si sblocca il green pass dopo... Come funziona l'auto - sorveglianza in caso di contatto con unapositiva al Covid - 19? Vale ...E in più "bisognaxenofili: amare lo strano, il diverso, lo straniero, il nuovo, le eccezioni, le deviazioni" perché "un accidente resta un accidente, finché non succede allagiusta: a ...TREVISO Da domani entra in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni. Chi non si adeguerà sarà colpito da una sanzione, a meno che non riesca ...CATANIA – Le vie del centro vuote, i negozi sguarniti, i locali che decidono di aprire che rimangono fermi per gran parte delle serate. Se non fosse per qualche vetrina illuminata e saracinesca alzata ...