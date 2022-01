Perché gli italiani giocano 100 miliardi ogni anno (Di martedì 1 febbraio 2022) L’altro giorno passeggiavo in riva al lago, sotto il sole di questo inquietante gennaio che sembra aprile, e mi imbatto in un cartello che annuncia il montepremi del Superenalotto svizzero, arrivato a 135 milioni di franchi. Mi sono seduta sul bordo dell’acqua, ho tolto stivali e calze, steso le gambe sull’erba e, guardando l’acqua dove sguazzavano anatre e cigni, ho cominciato a fantasticare su che cosa si potrebbe fare con una cifra da tal capogiro. E qui si svela la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 febbraio 2022) L’altro giorno passeggiavo in riva al lago, sotto il sole di questo inquietante gennaio che sembra aprile, e mi imbatto in un cartello che annuncia il montepremi del Superenalotto svizzero, arrivato a 135 milioni di franchi. Mi sono seduta sul bordo dell’acqua, ho tolto stivali e calze, steso le gambe sull’erba e, guardando l’acqua dove sguazzavano anatre e cigni, ho cominciato a fantasticare su che cosa si potrebbe fare con una cifra da tal capogiro. E qui si svela la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli L'alpinista morto sul Cerro Torre. Della Bordella: Ho provato a salvarlo, ma era impossibile Per due giorni hanno scalato in parallelo a poche decine di metri, gli ultimi 300 metri l'hanno ... Ed era una qualità, perché era onesto. Amava la montagna, faceva grandi cose senza cercare il clamore ...

Speranza: Con Mattarella bis al Quirinale governo più forte. Lotta al Covid, una fase nuova Il ministro affida ogni auspicio al 91% di prime dosi e al "ritmo importante" con cui gli italiani ... Il grazie del ministro è a tutti i cittadini che si sono vaccin ati, perché "ci stanno mettendo in ...

Dad, infuria la polemica. Gli studenti: “La scuola è ridotta a un compitificio. Ci si va perché bisogna prendere il voto. Non c’è altro oltre a questo” Orizzonte Scuola Per due giorni hanno scalato in parallelo a poche decine di metri,ultimi 300 metri l'hanno ... Ed era una qualità,era onesto. Amava la montagna, faceva grandi cose senza cercare il clamore ...Il ministro affida ogni auspicio al 91% di prime dosi e al "ritmo importante" con cuiitaliani ... Il grazie del ministro è a tutti i cittadini che si sono vaccin ati,"ci stanno mettendo in ...