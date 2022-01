Perché gli Emirati finiscono ancora nel mirino degli Houthi (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Nelle prime ore di lunedì, la difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti ha intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo terroristico Houthi verso il Paese. L’attacco non ha provocato danni, poiché i resti del missile balistico sono caduti fuori dalle aree popolate”, così il ministero della Difesa di Abud Dhabi ha comunicato ai giornalisti un nuovo step di quella che un paio settimane sembra diventata una costante: missili che colpiscono il territorio Emiratino, dallo Yemen. I ribelli yemeniti Houthi, che dal 2014 hanno lanciato una pesante campagna militare attraverso la quale hanno conquistato ampie fette di Paese, hanno annunciato l’allargamento di questo genere di attacchi agli Emirati Arabi Uniti. Il ritmo è costante, martellante, con l’obiettivo di far diventare ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Nelle prime ore di lunedì, la difesa aereaArabi Uniti ha intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo terroristicoverso il Paese. L’attacco non ha provocato danni, poiché i resti del missile balistico sono caduti fuori dalle aree popolate”, così il ministero della Difesa di Abud Dhabi ha comunicato ai giornalisti un nuovo step di quella che un paio settimane sembra diventata una costante: missili che colpiscono il territoriono, dallo Yemen. I ribelli yemeniti, che dal 2014 hanno lanciato una pesante campagna militare attraverso la quale hanno conquistato ampie fette di Paese, hanno annunciato l’allargamento di questo genere di attacchi agliArabi Uniti. Il ritmo è costante, martellante, con l’obiettivo di far diventare ...

