“Per la prossima stagione…”: il PSG fa sul serio, pronto lo sgarbo alla Juve? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Juve, attenzione ai rumors di mercato che arrivano da Parigi: il PSG prepara lo sgarbo ai bianconeri e mettono il big nel mirino per la prossima stagione. Ultimi giorni di mercato roventi, in Italia e non solo. Tra cessioni e acquisti, la Juventus si è dimostrata e confermata la reginetta di questa sessione, grazie agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 31 gennaio 2022), attenzione ai rumors di mercato che arrivano da Parigi: il PSG prepara loai bianconeri e mettono il big nel mirino per lastagione. Ultimi giorni di mercato roventi, in Italia e non solo. Tra cessioni e acquisti, lantus si è dimostrata e confermata la reginetta di questa sessione, grazie agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Kulusevski al #Tottenham per 5 milioni (subito) di prestito oneroso e un obbligo di riscatto a 35 in caso di quali… - Radio1Rai : #GiulioRegeni ???'Una democrazia non può essere indifferente alla verità sul destino di un suo cittadino. Tutto ques… - AlbertoBagnai : Poi vale il solito principio: 'I am a liberal' (cit.). Quindi liberi voi di andare in sollucchero per i beceri berc… - rigem2001 : C’avete fino a domani sera per fare ‘sta guerra lampo. Altrimenti il primo buco è domenica prossima. #Ucraina #Mattarella #Sanremo - InfoAtac : @Mfede751 la prossima partenza da stazione Trastevere è programmata per le ore 7.00 -