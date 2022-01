Per chi ha solo il diploma è sempre più difficile trovare lavoro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci accorgiamo di loro saltuariamente, in occasione di qualche crisi aziendale o di delocalizzazioni che provocano la chiusura di aziende manifatturiere sul territorio, oppure quando si verificano incidenti sul lavoro, che riguardino un 18enne in stage o operai un po’ più anziani. Il dibattito mediatico sul mondo del lavoro, in realtà, sembra incentrato più su altro, soprattutto sulle pene dei laureati che non riescono ad agguantare quei livelli di remunerazione o di carriera che i propri omologhi all’estero raggiungono senza troppa fatica. Eppure coloro che non arrivano alla laurea, che lavorino in fabbrica o nei servizi, sono decisamente più numerosi nel nostro Paese e si trovano in condizioni peggiori. Le ragioni che alcuni anni fa hanno portato alla creazione dell’alternanza scuola-lavoro, la soluzione imposta agli adolescenti ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci accorgiamo di loro saltuariamente, in occasione di qualche crisi aziendale o di delocalizzazioni che provocano la chiusura di aziende manifatturiere sul territorio, oppure quando si verificano incidenti sul, che riguardino un 18enne in stage o operai un po’ più anziani. Il dibattito mediatico sul mondo del, in realtà, sembra incentrato più su altro, soprattutto sulle pene dei laureati che non riescono ad agguantare quei livelli di remunerazione o di carriera che i propri omologhi all’estero raggiungono senza troppa fatica. Eppure coloro che non arrivano alla laurea, che lavorino in fabbrica o nei servizi, sono decisamente più numerosi nel nostro Paese e si trovano in condizioni peggiori. Le ragioni che alcuni anni fa hanno portato alla creazione dell’alternanza scuola-, la soluzione imposta agli adolescenti ...

