Pensioni scuola: domande Quota 102, Opzione donna dal 2 al 28 febbraio. Ape sociale insegnanti infanzia e primaria. NOTA (Di lunedì 31 gennaio 2022) NOTA 3430 del 31 gennaio 2022: indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Opzione donna, Quota 102, Ape sociale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022)3430 del 31 gennaio 2022: indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,102, ApeL'articolo .

