Pechino 2022 | il video del villaggio olimpico diventa virale in Cina | Video

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildell'atleta Summer Britcher ètoin: la campionessa di slittino ha mostrato ai suoi follower su Tik Tok le meraviglie dei "letti intelligenti" deldi. « Ho qualcosa di incredibile da condividere con voi» dichiara nel. «Non solo non abbiamo letti di cartone qui, ma è come se il comitato organizzatore diavesse detto: "Come facciamo a superare Tokyo?"» Guarda tutti iL'incontro tra un orso ed un caneL'orso Juan Carrito è tornato a casa. Lo dimostra un ...