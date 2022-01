Pechino 2022 | domenica 6 febbraio | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il, il, glie le dirette tv di. Continuano le grandi emozioni alle Olimpiadi di, dopo le sei medaglie assegnate nella giornata di sabato, in questasono ben sette gli ori a disposizione. Fari puntati sulla gara regina dello sci alpino ovvero la discesa libera maschile con Dominik Paris che si gioca una medaglia. Laè affidata ai canali Rai, ad Eurosport e lo streaming a Discovery+ mentre su Sportface.it potrete trovare tutti i risultati aggiornati, i live e le cronache per non perdervi davvero nulla. ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ...