Pattinaggio artistico, Pechino 2022: i favoriti delle coppie. Sui-Han sfidano la Russia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra le mura amiche per conquistare la medaglia d’oro sfumata a PyeongChang per un’incollatura. Da soli, contro una corrazzata più competitiva che mai. Sarà tutt’altro che semplice l’impresa per Wenjing Sui-Cong Han, in lizza per il titolo nelle coppie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, gara di Pattinaggio artistico in programma il 19 e il 20 febbraio. Contrariamente a quanto successo in Corea del Sud infatti, i cinesi ritroveranno nel loro cammino soltanto avversari appartenenti a un’unica bandiera, quella russa, unico Paese ad essere cresciuto in modo sensibile in una specialità in chiara crisi da un punto di vista numerico. Gli allievi seguiti da Hongbo Zhao sono senza dubbio i più completi del lotto, dotati di una qualità negli elementi importante e soprattutto di una artisticità e di un ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra le mura amiche per conquistare la medaglia d’oro sfumata a PyeongChang per un’incollatura. Da soli, contro una corrazzata più competitiva che mai. Sarà tutt’altro che semplice l’impresa per Wenjing Sui-Cong Han, in lizza per il titolo nellealle Olimpiadi Invernali di, gara diin programma il 19 e il 20 febbraio. Contrariamente a quanto successo in Corea del Sud infatti, i cinesi ritroveranno nel loro cammino soltanto avversari appartenenti a un’unica bandiera, quella russa, unico Paese ad essere cresciuto in modo sensibile in una specialità in chiara crisi da un punto di vista numerico. Gli allievi seguiti da Hongbo Zhao sono senza dubbio i più completi del lotto, dotati di una qualità negli elementi importante e soprattutto di una artisticità e di un ...

