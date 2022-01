Papa: fisco sostiene medici, Italia difenda sanità pubblica (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Il fisco sostiene i medici. Per favore continuate con il sistema sanitario gratuito e questo viene dal fisco, difendetelo, perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Il. Per favore continuate con il sistema sanitario gratuito e questo viene dal, difendetelo, perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri ...

Advertising

AndreaIbba16 : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: il fisco non mette le mani in tasca, sostiene i medici #fisco #agenziadelleentrate #italia #papafranc… - capand69 : RT @GonnelliLuca: Ma lascia perdere! Papa: fisco sostiene medici, Italia difenda sanità pubblica - Ultima Ora - ANSA https://t.… - GonnelliLuca : Ma lascia perdere! Papa: fisco sostiene medici, Italia difenda sanità pubblica - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Papa: tasse segno di giustizia, non è mettere mani in tasca: 'Il fisco, quando è giusto, è in funzione del bene com… - iconanews : Papa: fisco sostiene medici, Italia difenda sanità pubblica -