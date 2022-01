Papa “Difendere il sistema sanitario gratuito” (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Continuate con il sistema sanitario gratuito, per favore. Difendetelo. Non dobbiamo cadere in un sistema sanitario a pagamento, dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l'Italia è questo: per favore, conservatelo”. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in udienza una delegazione dell'Agenzia delle Entrate.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Continuate con il, per favore. Difendetelo. Non dobbiamo cadere in una pagamento, dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l'Italia è questo: per favore, conservatelo”. Lo ha dettoFrancesco, ricevendo in udienza una delegazione dell'Agenzia delle Entrate.(ITALPRESS).

