Paolo Moroni | l' ingegnere ucciso ad Amsterdam da un killer marocchino «L' aveva sorpreso a rubare in casa»

Agenzia_Ansa : Fermato il presunto killer di Paolo Moroni, l'ingegnere trovato morto giovedì scorso nella sua casa ad Amsterdam.… - Tg3web : È un mistero la morte di Paolo Moroni, l'ingegnere romano di 42 anni trovato senza vita nella sua casa ad Amsterdam… - rep_roma : Omicidio Amsterdam, il killer di Paolo Moroni incastrato dal telefonino. Il fratello: 'Accoltellato per pochi euro'… - gayit : #Amsterdam, l'omicidio di Paolo Moroni. Fermato il presunto killer - mimmomaiello : RT @ilriformista: La polizia olandese ha fermato un giovane per l’omicidio di Paolo Moroni: dietro la morte dell’ingegnere romano un tentat… -

stato fermato il presunto killer di, il 43enne informatico italiano trovato morto nel suo appartamento sul Voc, ad Amsterdam , giovedì scorso. Ad uccidere, originario di Allumiere, piccolo centro in provincia di ...Ucciso per pochi euro. La polizia di Amsterdam ha arrestato il killer di, l'ingegnere informatico di 43 anni che giovedì scorso era stato trovato morto nel suo appartamento sul Voc. "È un uomo di origini nordafricane - spiega l'avvocato della famiglia, ...Fermato il presunto assassino dell'Ingegnere italiano di 42 anni ucciso ad Amsterdam nella sua nuova abitazione.La polizia Olandese ha fermato il presunto killer dell'ingegnere informatico 42enne, trovato morto giovedì 27 gennaio, nella sua casa di Amsterdam. E' un nordafricano e avrebbe ucciso Paolo Moroni a c ...