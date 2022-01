"Padre, Figlio...". Maneskin, il bikini blasfemo di Victoria: proprio lì sotto... una foto sconcertante, caos a Sanremo? | Guarda (Di lunedì 31 gennaio 2022) La provocazione e la trasgressione, ma anche la libertà di espressione, sono alcuni dei tratti distintivi dei Maneskin, il cui successo è ormai divenuto globale. Basti pensare che negli ultimi mesi la rock band romana è stata di casa negli Stati Uniti, dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e sono stati ospiti di diversi show televisivi di assoluto prestigio, destinati solo alle vere star internazionali. Domani, martedì 1 febbraio, i Maneskin torneranno in un'altra casa: quella di Sanremo, dove è partita un anno fa la scalata mondiale con la vittoria del Festival, seguita da quella dell'Eurovision Song Contest. La rock band romana darà sicuramente spettacolo per l'apertura di Sanremo e probabilmente i quattro membri sfoggeranno dei look che non passeranno inosservati. Intanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La provocazione e la trasgressione, ma anche la libertà di espressione, sono alcuni dei tratti distintivi dei, il cui successo è ormai divenuto globale. Basti pensare che negli ultimi mesi la rock band romana è stata di casa negli Stati Uniti, dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e sono stati ospiti di diversi show televisivi di assoluto prestigio, destinati solo alle vere star internazionali. Domani, martedì 1 febbraio, itorneranno in un'altra casa: quella di, dove è partita un anno fa la scalata mondiale con la vittoria del Festival, seguita da quella dell'Eurovision Song Contest. La rock band romana darà sicuramente spettacolo per l'apertura die probabilmente i quattro membri sfoggeranno dei look che non passeranno inosservati. Intanto ...

