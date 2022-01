Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 1 febbraio porta buone notizie per i nati sotto il segno della Vergine. Una bella congiunzione di pianeti proteggerà l’inizio di questo mese ed è un’ottima notizia perché avete molto da fare in questi giorni e vi serve tutta l’energia che potete raccogliere!L’importante da domani è agire con costanza, essere sempre pronti a concretizzare e ad approfittare di questa buona influenza dei pianeti che vi sta portando molte soddisfazioni. Venere, Marte e Urano certo fanno il loro lavoro per garantirvi serenità, un Giove opposto però ci ogni tanto fa sentire la sua presenza in particolare sul lavoro!In questa giornata il consiglio di Paolo Fox è di fare attenzione alle questioni burocratiche, ci sono molte ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’diFox perporta buone notizie per i nati sotto il segno della. Una bella congiunzione di pianeti proteggerà l’inizio di questo mese ed è un’ottima notizia perché avete molto da fare in questi giorni e vi serve tutta l’energia che potete raccogliere!L’importante daè agire con costanza, essere sempre pronti a concretizzare e ad approfittare di questa buona influenza dei pianeti che vi sta portando molte soddisfazioni. Venere, Marte e Urano certo fanno il loroper garantirvi serenità, un Giove opposto però ci ogni tanto fa sentire la sua presenza in particolare sul!In questa giornata il consiglio diFox è di fare attenzione alle questioni burocratiche, ci sono molte ...

