Oroscopo Paolo Fox Leone domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox per i nati in Leone domani vi riporta a qualche tempo fa, cari Leone, quando avete dovuto fare alcune rinunce rispetto a ciò che vi aspettavate! Questo primo giorno del mese è però interessante, porta nuove opportunità e occasioni per lottare e ottenere ciò che volete!Avete sicuramente voglia di riscatto, ma ricordate che non si può cambiare tutto in poco tempo, state ricostruendo da molto tempo e siete stanchi, ma non mollate! In primavera ci saranno ottime occasioni, non c'è motivo per disperare, anzi meglio rimandare ciò che non potete controllare.Il sole potrebbe tornare a splendere presto per voi Leone, il coraggio che vi contraddistingue vi permette di affrontare anche i periodi più stressanti, ricordate che siete umani e che avete bisogno anche voi di ...

