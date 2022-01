Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 febbraio ha buone notizie per i nati in Capricorno, sempre in attesa di certezze e qualcosa che li faccia sentire appagati, anche economicamente! Arrivano buone notizie sul lavoro e con Saturno ancora attivo nel vostro segno potreste ricevere proposte lavorative interessanti.Chi vuole intraprendere una nuova attività può iniziare a pensarci da subito, accettate i buoni consigli e con il pianeta Urano sempre presente durante l’anno potrete avere delle belle soddisfazioni!In amore la presenza di Venere e Marte vi porta direttamente verso giorni passionali, da domani anche chi deve risolvere qualche problema di coppia potrà provare a risolverlo con un aiuto in più.La parola del giorno di domani è: ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’diFox diha buone notizie per i nati in, sempre in attesa di certezze e qualcosa che li faccia sentire appagati, anche economicamente! Arrivano buone notizie sule con Saturno ancora attivo nel vostro segno potreste ricevere proposte lavorative interessanti.Chi vuole intraprendere una nuova attività può iniziare a pensarci da subito, accettate i buoni consigli e con il pianeta Urano sempre presente durante l’anno potrete avere delle belle soddisfazioni!Inla presenza di Venere e Marte vi porta direttamente verso giorni passionali, daanche chi deve risolvere qualche problema di coppia potrà provare a risolverlo con un aiuto in più.La parola del giorno diè: ...

