Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox per domani 1 febbraio riporta un po' di energia per voi nati sotto il segno del Cancro! Da tempo forse vi sentite un po' spenti, ma le stelle continuano a proteggervi, in particolare la presenza di Giove vi darà ancora parecchie soddisfazioni!In amore forse state discutendo un po' più spesso, non sempre per motivi validi! Sentite sicuramente la pressione per fare delle scelte e aggiustare tutto con il partner. Chi condivide una casa, secondo Paolo Fox, potrà avere più motivi per discutere, cercate di ritrovare l'equilibrio necessario a mantenere la serenità di coppia!Si tratta sicuramente di un periodo molto impegnativo per voi Cancro, ma voi sapete come ripartire e lavorare sodo, anche se la stanchezza vi butta un po' giù.

