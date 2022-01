Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per voi Bilancia per domani 1 febbraio è positivo grazie alla presenza rassicurante di Sole e Saturno e con l’influenza positiva della Luna vi trovate sicuramente in un periodo meno confuso!Se siete in cerca di risposte domani potrebbero arrivarne di importanti, magari per indirizzarvi su alcune scelte di lavoro o per capire se continuare collaborazioni o terminarle. In amore serve essere limpidi, state attraversando dei giorni particolari di stanchezza, anche emotiva, ma con la comunicazione potrete superare tutto! Avete sicuramente bisogno di un po’ di tempo per voi, non dimenticatevi che se siete in equilibrio con voi stessi tutto poi può trovare il giusto spazio e la giusta soluzione.La vostra lealtà vi porta a voler sempre ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’diFox per voiperè positivo grazie alla presenza rassicurante di Sole e Saturno e con l’influenza positiva della Luna vi trovate sicuramente in un periodo meno confuso!Se siete in cerca di rispostepotrebbero arrivarne di importanti, magari per indirizzarvi su alcune scelte dio per capire se continuare collaborazioni o terminarle. Inserve essere limpidi, state attraversando dei giorni particolari di stanchezza, anche emotiva, ma con la comunicazione potrete superare tutto! Avete sicuramente bisogno di un po’ di tempo per voi, non dimenticatevi che se siete in equilibrio con voi stessi tutto poi può trovare il giusto spazio e la giusta soluzione.La vostra lealtà vi porta a voler sempre ...

