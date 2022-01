Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 1 febbraio invita i nati in Acquario alla calma, sono giornate frenetiche e non avete troppo tempo per riposarvi o a pensare di fermarvi! C’è voglia di mettersi in gioco, in particolare sul lavoro, ma l’arrivo del pianeta Mercurio a metà mese potrà spingervi in modo più chiaro al cambiamento.Avete sicuramente voglia di riconquistare la libertà e domani sentirete in modo più forte la necessità di cambiare, ma è meglio aspettare ancora qualche giorno, l’impazienza potrebbe portare a decisioni impulsive!Nuovi incontri in arrivo grazie all’influenza di Mercurio e Marte, ma la fretta non è una buona consigliera ed è sempre utile riflettere molto prima di buttarsi in nuove avventure. Se state per fare una scelta questo mese sarà ottimo per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’diFox perinvita i nati inalla calma, sono giornate frenetiche e non avete troppo tempo per riposarvi o a pensare di fermarvi! C’è voglia di mettersi in gioco, in particolare sul, ma l’arrivo del pianeta Mercurio a metà mese potrà spingervi in modo più chiaro al cambiamento.Avete sicuramente voglia di riconquistare la libertà esentirete in modo più forte la necessità di cambiare, ma è meglio aspettare ancora qualche giorno, l’impazienza potrebbe portare a decisioni impulsive!Nuovi incontri in arrivo grazie all’influenza di Mercurio e Marte, ma la fretta non è una buona consigliera ed è sempre utile riflettere molto prima di buttarsi in nuove avventure. Se state per fare una scelta questo mese sarà ottimo per ...

