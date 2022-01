Ora basta polemiche e pensiamo agli italiani

Advertising

ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - Agenzia_Ansa : Le regioni al governo: 'Basta col caos-Covid, ora normalizzare' #ANSA - EleonoraEvi : Ho sollecitato intervento contro uno dei fattori principali di #inquinamento: il transito e la permanenza delle gra… - BongerminoD : RT @a_meluzzi: *Tutti dobbiamo mandare il seguente messaggio augurale al neopresidente della Corte Costituzionale, giuliano amato: 'una cos… - Alessan52356791 : @borghi_claudio Forse è un po’ tardi “l’adesso basta” che arriva ora -

Ultime Notizie dalla rete : Ora basta

Scenarieconomici

... "Adesso va chiarito subito come si sta al governo,con quelli che stanno in maggioranza ma ... La Fase 2 del governo Draghi Il governo"è più forte" e deve correre. Senza fermarsi a fare cambi ...... non una collezione di Dischi di platino e'. Sanremo non era nei piani, dopo il tour della ... Amadeus: 'Non vedo l'che inizi' LE COVER A Sanremo porterà con sé Francesca Michielin, che ...Tamponi ai ragazzi in quarantena direttamente in aula. A Concorezzo prende avvio il progetto di Regione Lombardia “Adotta una scuola”. Grazie alla collaborazione di una pediatra del territorio, da dom ...Ha fatto il bis del booster, due volte la terza dose del vaccino anti-Covid per un errore ma, per fortuna Paola Vignali sta bene. "Non ho alcun sintomo – racconta la donna che ha 84 anni –. Ero tranqu ...