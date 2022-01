“Omicron | nuovi sintomi” Scoperta sulla variante | in che parte del corpo si manifestano e quanto durano

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La curva dei contagi da Covid 19 è in calo in Italia. Lo testimoniano i numeri: negli ultimi sette giorni icasi positivi in Italia sono stati un milione, il 16% in meno della settimana precedente. Altra conferma arriva anche dall’indice Rt, di nuovo al di sotto di 1, segno che l’epidemia è in fase regressiva. Non accadeva da ottobre 2021. La discesa dei contagi è dovuta ad una doppia strategia che si è scelto di adottare in Italia. In occasione delle ondate precedenti e quindi di fronte a salite repentine nel numero dei casi, si è scelta prima la strategia del lockdown (come accaduto nel 2020) e poi quella delle zone rosse, arancioni e gialle (è il caso dell’autunno di un anno e mezzo fa). Ora, complice la massiccia campagna vaccinale, è stata decisa una doppia strada da seguire. Da un lato il sistema regionale a colori che non vede nessuna regione in rosso, ...