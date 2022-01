Omicron, i nuovi sintomi: dall'orticaria al rash cutaneo, attenzione alle irritazioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Febbre e raffreddore, tosse e mal di gola, ma con Omicron c?è anche un nuovo sintomo che potrebbe fare scattare il campanello d?allarme: strane eruzioni cutanee. dalle ricerche... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Febbre e raffreddore, tosse e mal di gola, ma conc?è anche un nuovo sintomo che potrebbe fare scattare il campanello d?allarme: strane eruzioni cutanee.e ricerche...

Advertising

fisco24_info : Variante Omicron, in Russia oggi nuovo record di contagi: (Adnkronos) - Registrati altri 124.070 nuovi casi di coro… - DrTrkulja : RT @ilmessaggeroit: Omicron, i nuovi sintomi: dall'orticaria al rash cutaneo, attenzione alle irritazioni - lifestyleblogit : Variante Omicron in Italia, oggi nuovi dati - - ilmessaggeroit : Omicron, i nuovi sintomi: dall'orticaria al rash cutaneo, attenzione alle irritazioni - telodogratis : Variante Omicron in Italia, oggi nuovi dati -