Omicron e scuola, la ministra Bonetti: «La Dad crea troppi disagi, vacciniamo tutti i ragazzi» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il governo si prepara a varare nuove regole anti Covid, e nel Consiglio dei ministri indetto per oggi il tema centrale sarà la scuola, la didattica a distanza e il regime da adottare tra chi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il governo si prepara a varare nuove regole anti Covid, e nel Consiglio dei ministri indetto per oggi il tema centrale sarà la, la didattica a distanza e il regime da adottare tra chi...

Advertising

fcecconi64 : Leggete e riflettete. Chi con arroganza e incompetenza arriva a terrorizzare le persone con notizie FALSE e FUORVIA… - rep_roma : Omicron, il virus non si ferma: 'Più ricoveri e quarantene a scuola' [aggiornamento delle 07:10]… - ilmessaggeroit : Omicron e scuola, la ministra Bonetti: «La Dad crea troppi disagi, vacciniamo tutti i ragazzi» - Omicron_21 : @MediasetTgcom24 Ah certo, i bambini adesso oltre ai libri di scuola girano con i tricolori... Farabutti - MarcantonioApi : Un bambino guarito che rientra in classe, non deve fare tampone per 120 giorni anche in caso di ulteriori casi di p… -