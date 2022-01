Olimpiadi, tutti aspettano Goggia. Razzoli: "è un carrarmato". Thoeni: "auguri per ripresa, in discesa ne ha più di altre" (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - Giuliano Razzoli pronto e carico per le imminenti Olimpiadi, e come tutta Italia anche lui si aspetta sorprese da Sofia Goggia, al momento in recupero dopo l'ultima caduta. "Va bene, tutto bene, e poi le Olimpiadi hanno sempre quel di più, sono più importanti di tutto il resto -dice all'Adnkronos-. Sicuramente la squadra è pronta. noi speriamo che quando arrivi la nostra gara di metterne il nostro". Notizie su Sofia Goggia?. "Non ho aggiornamenti ma Sofia è un carrarmato, secondo me ci stupirà. Direi che comunque la squadra ha tante frecce al proprio arco, faremo del nostro meglio anche noi maschi. Poi c'è anche Federica Brignone: è al meglio come abbiamo visto, e speriamo che ci dia le soddisfazioni giuste". A Sofia arrivano gli auguri di Gustav ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - Giulianopronto e carico per le imminenti, e come tutta Italia anche lui si aspetta sorprese da Sofia, al momento in recupero dopo l'ultima caduta. "Va bene, tutto bene, e poi lehanno sempre quel di più, sono più importanti di tutto il resto -dice all'Adnkronos-. Sicuramente la squadra è pronta. noi speriamo che quando arrivi la nostra gara di metterne il nostro". Notizie su Sofia?. "Non ho aggiornamenti ma Sofia è un, secondo me ci stupirà. Direi che comunque la squadra ha tante frecce al proprio arco, faremo del nostro meglio anche noi maschi. Poi c'è anche Federica Brignone: è al meglio come abbiamo visto, e speriamo che ci dia le soddisfazioni giuste". A Sofia arrivano glidi Gustav ...

